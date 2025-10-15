Saša Obradović nakon pobede stao na centar terena! Borio se da ne eksplodira, pa na kraju utakmice gospodski reagovao! Pogledajte šta se desilo posle

Kurir pre 1 sat
Saša Obradović nakon pobede stao na centar terena! Borio se da ne eksplodira, pa na kraju utakmice gospodski reagovao…

Crveno-beli su u četvrtom kolu Evrolige pobedili Žalgiris u Beogradskoj areni i toj ekipi naneli prvi poraz nakon tri pobede na startu sezone.

Saša Obradović je novi boravak na Malom Kalemegdanu započeo trijumfalno, a kako je i sam rekao, prvi put je vodio ekipu u ovakvoj atmosferi. Podsetimo, Obradović je vodio crveno-bele u 2020. godini kada nije bilo publike zbog korona virusa. "Hvala sjajnim navijačima. Prvi put sam u ovakvoj atmosferi i meni je to posebno važno. Pobedili smo sjajan tim, a na poluvremenu sam rekao da ovakav meč dobijaš sjajnom odbranom i velikim srcem. To smo pokazali", rekao je Saša
