Fenomen u igri Nikole Jokića, ovo ne viđamo često od njega

Denver je pobedio Čikago Bulse rezultatom 124:117 u pripremnoj utakmici pred početak sezone u NBA ligi. Jokić je zabeležio 18 poena uz po osam skokova i asistencija a njegov pristup je bio takav kao da se igra zvanična utakmica. Jedan njegov potez je posebno privukao pažnju, neki bi rekli fenomen u njegovoj igri. Pri kraju treće četvrtine, kada je rezultat bio 96:74 za Denver, Jokić se zaleteo na protivnički koš, primio pas preko celog terena i zakucao. Navikli smo