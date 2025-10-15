Nvora se oglasio zbog Đokovića, oduševljen njegovim dolaskom u Arenu FOTO

Džordan Nvora, košarkaš Crvene zvezde, reagovao je na društvenim mrežama zbog dolaska Novaka Đokovića na utakmicu Evrolige.

Đoković je iz lože u Beogradskoj areni pratio meč Zvezde i Žalgirisa u kome je domaća ekipa slavila na kraju sa 88:79. Nvora je bio najbolji pojedinac Zvezde sa 24 poena, sedam skokova i tri asistencije, uz pet ukradenih lopti i dve blokade. Sve je to video i Đoković sa tribina, a Nvora je bio oduševljen njegovim dolaskom. This is litttt 🔥🔥🔥 https://t.co/j2FI6qpidp — Jordan Nwora (@JordanNwora) October 14, 2025 „Ovo je predobro“, napisao je Nvora na društvenoj