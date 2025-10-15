Mitrović: Verujemo u čudo

Srpski napadač istakao je da je ekipa pokazala karakter nakon poraza od Albanije u prošlom kolu

Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Aleksandar Mitrović izjavio je večeras da je zadovoljan pobedom nad Andorom, kojom je Srbija ostala u trci za plasman u baraž za Svetsko prvenstvo. "Dobar je osećaj kada se izbori pobeda na gostovanju. Ovo danas nije bila obična utakmica, ovo je bilo rvanje, džudo. Teška i tvrda borba, ali uspeli smo da okrenemo rezultat i ostanemo u trci za baraž", izjavio je Mitrović za TV Arena sport. Srbija je večeras na gostujućem terenu