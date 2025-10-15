Mitrović: Verujemo u čudo

Mitrović: Verujemo u čudo

Srpski napadač istakao je da je ekipa pokazala karakter nakon poraza od Albanije u prošlom kolu

Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Aleksandar Mitrović izjavio je večeras da je zadovoljan pobedom nad Andorom, kojom je Srbija ostala u trci za plasman u baraž za Svetsko prvenstvo. "Dobar je osećaj kada se izbori pobeda na gostovanju. Ovo danas nije bila obična utakmica, ovo je bilo rvanje, džudo. Teška i tvrda borba, ali uspeli smo da okrenemo rezultat i ostanemo u trci za baraž", izjavio je Mitrović za TV Arena sport. Srbija je večeras na gostujućem terenu
Zoran Mirković nagovestio da neće više voditi A selekciju: „Došao sam ovde kao prva pomoć za ovu utakmicu“

Prlainović „kapitenski“ predvodio Kragujevčane: Radnički pobedom startovao u Ligi šampiona

(VIDEO) Pogledajte najvažnije detalje pobede Zvezde nad Žalgirisom

Zoran Mirković nagovestio da neće više voditi A selekciju: „Došao sam ovde kao prva pomoć za ovu utakmicu“

Srbija posle dosta muke savladala Andoru i ostala u trci za Mundijal

Šok u Andori, ali odmah i izjednačenje: Petrović primio gol sa centra, a onda su domaći zatresli svoju mrežu

