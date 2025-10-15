Veljku Paunoviću nude milion evra

Veljku Paunoviću nude milion evra

Potraga za novim selektorom Srbije, koji bi trebalo da zauzme mesto koje je Dragan Stojković faktički napustio tokom katastrofalnog poraza od Albanije u Leskovcu, još traje.

Zoran „Bata“ Mirković obavio je ulogu vršioca dužnosti za gostovanje Andori tri dana posle u kom je Srbija pobedila, a razni mediji pominjali su različite kandidate – od Vladana Milojevića do Dejana Stankovića. Među pomenutima bio je i Veljko Paunović, koji je nekada predvodio mlađe selekcije Srbije, a nedavno dobio otkaz u Ovijedu, koji je prethodno vratio u elitni rang španskog fudbala posle 24 godine. Ipak, mnogima je ova priča od starta izgledala nerealno, pa i
