(VIDEO) Jokić brojao do 18, nastavio sa lucidnim asistencijama

NBA sezona počinje uskoro, a Denver Nagetsi pobedili su Čikago Bulse na domaćem parketu 124:117 (37:29, 30:26, 37:28, 20:34) u pripremnoj utakmici.

U redovima pobedničke ekipe bio je najefikasniji Kanađanin Džamal Mari sa 30 poena (9/18 iz igre, 2/8 za tri i 10/10 sl. bacanja) uz po dva skoka i asistencije, dok je srpski as Nikola Jokić ubacio 18 poena (7/10 za dva i 4/4 sl. bacanja) uz po osam skokova i asistencija. Na drugoj strani je najefikasniji bio Australijanac Džoš Gidi sa 25 poena (7/14 iz igre, 3/7 za tri i 8/8 sl. bacanja) uz devet skokova i šest asistencija, dok je doskorašnji kapiten Crne Gore