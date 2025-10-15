Obradović: Podrška navijača je bila odlučujuća

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je posle pobede nad Žalgirisom (88:79) da je podrška najboljih navijača na svetu bila odlučujuća.

Zvezda je u meču četvrtog kola Evrolige savladala do večeras maksimalni Žalgiris (88:79). "Čestitam mom timu, mislim da smo zaslužili pobedu. Limitirali smo ih sjajnom odbranom, to nam je dalo lake poene u napadu i iz kontri. Sa samo dve pogođene trojke, možete da pobedite utakmicu. Energija je skočila posle pobede protiv Fenerbahčea, Žalgiris igra sjajnu odbranu, ali smo pronašli način", rekao je Obradović na konferenciji za medije. Obradović je prvi put vodio