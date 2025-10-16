Vujošević odgovorio na demanti Pešića: To je ono što sme da kaže, i on zna šta je grupa od 111 ljudi radila u Rigi

Doskorašnji selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić demantovao je navode Duška Vujoševića da je tokom Evrobasketa zvao predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Vujošević je gostujući na TV Nova S posle šampionata u Rigi rekao da je čuo da je Pešić navodno zvao predsednika Srbije zbog navijača koji su poslati u Letoniju od strane vlasti. – Šta očekujete da kaže, samo on zna da li je bilo tog razgovora. Pa, dobro, ima pravo da negira ono što sam pričao gostujući na Novoj S. Iskreno, nisam pročitao taj njegov kompletan intervju u „Nedeljniku“ – rekao je Vujošević za Sport klub. Zatim je dodao. – Neću to uopšte da
