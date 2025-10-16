Lejkersi bez Džejmsa i Dončića nemoćni protiv Dalasa

Košarkaši Dalas maveriksa pobedili su Los Anđeles lejkerse rezultatom 121:94 u pripremnoj utakmici NBA lige.

Dalas je fenomenalnom igrom u drugom poluvremenu zabeležio treću pobedu na četvrtom meču u sklopu priprema i napravio odličan uvod za početak sezone. Lejkersi su bili bolji tim u prvom poluvremenu, nakon kog su imali 13 poena prednosti. Međutim, nakon toga je do izražaja došlo odsustvo Lebrona Džejmsa i Luke Dončića. Džejms se već dugo muči sa povredom, dok će Dončić biti spreman za prvi meč u sezoni koji Lejkersi igraju protiv Golden Stejt voriorsa. Najefikasniji