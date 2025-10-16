Siner zakopčan do grla pred Dejvis kup: "Još nisam odlučio..."

Sportske.net pre 51 minuta  |  Sportske.net, Beta
Siner zakopčan do grla pred Dejvis kup: "Još nisam odlučio..."

Drugi teniser sveta Italijan Jannik Siner izjavio je danas da još nije doneo odluku o tome da li će učestvovati u završnici Dejvis kupa, koja će se održati od 18. do 23. novembra u Bolonji, gde će Italija braniti trofej osvojen 2023. i 2024. godine. "Još nisam odlučio, ne znam", rekao je Siner, a prenela televizija Skaj Sport.

Italijan je nedavno predao meč trećeg kola mastersa u Šangaju protiv Holanđanina Talona Grikspora zbog grčeva u desnom bedru. "Pokušavamo da shvatimo zašto sam imao te grčeve, ponekad nema pravog objašnjenja. To su stvari koje se dešavaju, ali sada sam dobro i to je najvažnije", dodao je Sinner, koji će se u polufinalu saudijskog egzibicionog turnira "Six Kings Slam" u Rijadu sastati sa Novakom Đokovićem. Pobedniku turnira pripada nagrada od šest miliona dolara.
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Siner nikada ovako nije pričao o Novaku: Neverovatno je kako je on i dalje na ovom nivou!

Siner nikada ovako nije pričao o Novaku: Neverovatno je kako je on i dalje na ovom nivou!

Hot sport pre 11 minuta
Đoković posle novog poraza od Sinera: Kao da je protutnjao voz

Đoković posle novog poraza od Sinera: Kao da je protutnjao voz

Sportski žurnal pre 41 minuta
Dva poraza u jednom danu za Miomira Kecmanovića

Dva poraza u jednom danu za Miomira Kecmanovića

Sportske.net pre 31 minuta
Đoković: Kao da je protutnjao voz, neverovatno je što sam sposoban da igram na visokom nivou

Đoković: Kao da je protutnjao voz, neverovatno je što sam sposoban da igram na visokom nivou

RTS pre 51 minuta
Đoković posle novog poraza od Sinera: Kao da je protutnjao voz...

Đoković posle novog poraza od Sinera: Kao da je protutnjao voz...

Sputnik pre 46 minuta
Saudijska Arabija videla moćnog Sinera - jedan čas tenisa u pobedi nad Đokovićem

Saudijska Arabija videla moćnog Sinera - jedan čas tenisa u pobedi nad Đokovićem

RTS pre 1 sat
Đoković opet poražen od Sinera

Đoković opet poražen od Sinera

Vesti online pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićDejvis KupBolonjaŠangajItalijaDolar

Sport, najnovije vesti »

Međunarodna teniska federacija menja ime

Međunarodna teniska federacija menja ime

Danas pre 21 minuta
„Piksi je koštao 11 miliona evra“: Nekadašnji reprezentativac ima instant rešenje za Savez, a zna i koji srpski treneri kadri…

„Piksi je koštao 11 miliona evra“: Nekadašnji reprezentativac ima instant rešenje za Savez, a zna i koji srpski treneri kadri da preuzmu nacionalni tim

Danas pre 1 sat
Novak se ne predaje i želi da se bori sa Sinerom i Alkarazom: „I dalje ću se truditi da ih izazivam“

Novak se ne predaje i želi da se bori sa Sinerom i Alkarazom: „I dalje ću se truditi da ih izazivam“

Danas pre 1 sat
Rade Bogdanović: „Podržavam studente, ali pitanje je da li bi im i ja dao izbore da sam na Vučićevom mestu“

Rade Bogdanović: „Podržavam studente, ali pitanje je da li bi im i ja dao izbore da sam na Vučićevom mestu“

Danas pre 1 sat
Zvezda zbog navijača promenila dan igranja evroligaškog meča

Zvezda zbog navijača promenila dan igranja evroligaškog meča

Danas pre 2 sata