Siner zakopčan do grla pred Dejvis kup: "Još nisam odlučio..."

Drugi teniser sveta Italijan Jannik Siner izjavio je danas da još nije doneo odluku o tome da li će učestvovati u završnici Dejvis kupa, koja će se održati od 18. do 23. novembra u Bolonji, gde će Italija braniti trofej osvojen 2023. i 2024. godine. "Još nisam odlučio, ne znam", rekao je Siner, a prenela televizija Skaj Sport.

Italijan je nedavno predao meč trećeg kola mastersa u Šangaju protiv Holanđanina Talona Grikspora zbog grčeva u desnom bedru. "Pokušavamo da shvatimo zašto sam imao te grčeve, ponekad nema pravog objašnjenja. To su stvari koje se dešavaju, ali sada sam dobro i to je najvažnije", dodao je Sinner, koji će se u polufinalu saudijskog egzibicionog turnira "Six Kings Slam" u Rijadu sastati sa Novakom Đokovićem. Pobedniku turnira pripada nagrada od šest miliona dolara.