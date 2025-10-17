Novak se ne predaje i želi da se bori sa Sinerom i Alkarazom: „I dalje ću se truditi da ih izazivam“

Novak Đoković doživeo je novi poraz od Janika Sinera.

Italijanski teniser je sa 2:0 savladao Srbina u polufinalu egzibicionog turnira u Rijadu. – Nije ovo bio dug meč, što je njegova ne moja zasluga. Bio je suviše dobar, udarao je lopticu jako iz svih uglova i želim mu sve najbolje u finalu – rekao je Đoković. Upitan je Novak da li i dalje vredi sav trud, kada je očigledno da su dvojica mladih lavova Alkaraz i Siner u ozbiljnoj prednosti. – Uvek vredi. Tu je strast za tenisom i treningom. Izvinite za jezik, ali to je