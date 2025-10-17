Đoković šokirao sve svojim rečnikom: „Nije lepo kada vam neko ispraši d*pe ovako!“

Đoković šokirao sve svojim rečnikom: „Nije lepo kada vam neko ispraši d*pe ovako!“
Niko ovo nije očekivao od Novaka. Srpski teniser Novak Đoković doživeo je jedan od ubedljivijih poraza u poslednje vreme – u polufinalu egzibicionog turnira „Slem šest kraljeva“ u Saudijskoj Arabiji, Janik Siner ga je savladao rezultatom 6:4, 6:2 za nešto više od sat vremena igre. Italijan će se u finalu sastati sa Karlosom Alkarasom, dok je Novak, kao i uvek, i posle poraza ostao duhovit i samokritičan. – Izvinite na mom rečniku, ali nije lepo kada vam neko
