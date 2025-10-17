Novak izgubio, ali nije kraj: Evo kad Đoković igra za treće mesto na najneobičnijem turniru na svetu

Novak Đoković, srpski teniser, odmeriće snage protiv Tejlora Frica u borbi za treće mesto na turniru "Slem šest kraljva" u Rijadu.

Đoković je u polufinalu doživeo ubedljiv poraz od Janika Sinera, 6:4, 6:2, dok je Fric bio neuspešan protiv Karlosa Alkaraza istim rezultatom. No, za razliku od ostalih turnira, egizibicija u prestonici Saudijske Arabije je takva da se igra i meč za treće mesto. A on je, prema rasporedu, na programu u subotu od 18.30 časova. Nakon toga, do 20.00, na programu će biti finale u kom će snage odmeriti Karlos Alkaraz i Janik Siner.