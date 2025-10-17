Spektakl i ludnica u Areni: Moćna Zvezda na pragu čudesne pobede, Real u ogromnom problemu

Nova pre 12 minuta  |  Autor: Oliver Mijušković
Spektakl i ludnica u Areni: Moćna Zvezda na pragu čudesne pobede, Real u ogromnom problemu

Košarkaši Crvene zvezde od 19 sati u Beogradskoj areni igraju protiv Real Madrida, u okviru 5. kola Evrolige.

Zvezda je u utorak savladala Žalgiris na domaćem terenu i sada sa mnogo samopouzdanja ulazi u okršaj sa Realom. Španski tim je u sredu na svom terenu pobedio Partizan, te je imao manje vremena za odmor i pripremu od Zvezde, ali i dalje važi za favorita. CRVENA ZVEZDA – REAL MADRID (20:25, 23:14, 24:14) Dvorana: Beogradska arena, Srbija; Sudije: Difala, Zamojski, Racis; Crvena zvezda: Miler-Mekintajer, Miljenović, Nedeljković, Radošić, Dos Santos, Davidovac,
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

UŽIVO: Gori Arena – Zvezda razbija Real!

UŽIVO: Gori Arena – Zvezda razbija Real!

Sport klub pre 12 minuta
Gaćinović: Poštujem Čukarički, ali izlazimo bez respekta

Gaćinović: Poštujem Čukarički, ali izlazimo bez respekta

RTV Novi Pazar pre 6 minuta
Uživo Crvena zvezda - Real Madrid: Ključa sve u Areni, ali ne sme da bude opuštanja!

Uživo Crvena zvezda - Real Madrid: Ključa sve u Areni, ali ne sme da bude opuštanja!

Mondo pre 37 minuta
Svi pričaju o nestvarnom potezu Dejana Davidovca, trojka košarkaša Zvezde koja je zaledila Real!

Svi pričaju o nestvarnom potezu Dejana Davidovca, trojka košarkaša Zvezde koja je zaledila Real!

Telegraf pre 31 minuta
Blagojević: Otkako sam na klupi Partizana, nismo pobedili TSC, čeka nas zahtevan meč

Blagojević: Otkako sam na klupi Partizana, nismo pobedili TSC, čeka nas zahtevan meč

RTV pre 1 sat
(Foto ubod) zvezda ne poznaje meridijane: Brazilac koga delije obožavaju došao da podrži košarkašku sekciju!

(Foto ubod) zvezda ne poznaje meridijane: Brazilac koga delije obožavaju došao da podrži košarkašku sekciju!

Hot sport pre 2 sata
Gaćinović pred Čukarički: „Uvek nas prate visoke ambicije“

Gaćinović pred Čukarički: „Uvek nas prate visoke ambicije“

Sandžak haber pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaPartizanReal MadridBeogradska ArenaMadridEvroligaDOS

Sport, najnovije vesti »

Zvezdin čas košarke u Areni i ubedljiva pobeda protiv Real Madrida

Zvezdin čas košarke u Areni i ubedljiva pobeda protiv Real Madrida

Danas pre 7 minuta
Markus Tiram zbog povrede propušta derbi Seriji A

Markus Tiram zbog povrede propušta derbi Seriji A

Danas pre 1 sat
Svetislav Pešić u Kući slavnih španske košarke

Svetislav Pešić u Kući slavnih španske košarke

Danas pre 1 sat
Lamin Jamal prestaje sa autogramima

Lamin Jamal prestaje sa autogramima

Danas pre 2 sata
UŽIVO: Gori Arena – Zvezda razbija Real!

UŽIVO: Gori Arena – Zvezda razbija Real!

Sport klub pre 12 minuta