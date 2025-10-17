Zvezda protiv Reala u "Areni" cilja treći evroligaški trijumf u nizu

RTS pre 29 minuta
Zvezda protiv Reala u "Areni" cilja treći evroligaški trijumf u nizu

Košarkaši Crvene zvezde od 19 časova protiv Real Madrida u "Beogradskoj areni" igraju utakmicu petog kola Evrolige. Tok duela iz časa u čas i najzanimljivije momente možete pratiti na našem portalu.

Posle lošeg starta i tri vezana poraza u svim takmičenjima, Zvezda je uspela da upiše dva jako bitna trijumfa u Evroligi u kojoj je sada na skoru 2:2. Pobeda nad Fenerbahčeom u gostima u "Ulker areni" 86:81 podigla je samopouzdanje igračima. Pod vođstvom novog trenera Saše Obradovića posle tri godine i šest vezanih poraza savladali su Žalgiris 88:79. Zadatak u petom kolu je najteži do sada. Real Madrid koji je lider tabele dolazi u "Arenu" u dobroj formi.
Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaReal MadridBeogradska ArenaMadridEvroligaSaša Obradović

