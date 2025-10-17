Partizan sa Vukotićem protiv TSC-a, Blagojević: "Momci ne žele revanšizam, ali ja imam lični motiv"

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević otkrio je pred sutrašnje gostovanje TSC-u u Bačkoj Topoli da ima lični motiv da slavi protiv jednog od stabilnijih superligaša budući da od dolaska na klubu crno-belih nije slavio protiv predstojećeg rivala, ali da igrači ne osećaju potrebu za revanšizom.

Partizan će dve nedelje nakon tenzičkog okršaja protiv Vojvodine stići u Bačku Topolu gde će sutra od 18:30 u derbiju 12. kola pokušati da prvi put u tekućoj kalendarskoj godini savlada TSC, mada je po Blagojevićevim rečima reprezentativna pauza znatno poremetila tok pripreme. "Završena je druga reprezentativna pauza, ne i poslednja. Zadovoljstvo je imati toliko reprezentativaca, što je za ponos, ali nam i remeti nam takmičarski tonus jer nemamo dovoljno igrača za