Snažni Real Madrid stiže „na noge“ Crvenoj zvezdi

Četvrto kolo košarkaške Evrolige doneće pravi praznik za navijače Crvene zvezde, pošto u „Beogradsku arenu“ u petak od 19 sati stiže Real Madrid i nema sumnje da nas čeka novi spektakl.

Zvezda je sa svim svojim problemima sjajno odregovala na promenu trenera. Saša Obradović je svoj povratnički debi imao u utorak uveče pred domaćom publikom protiv Žalgirisa, crveno-beli su pobedili rezultatom 88:79 i tako materijalizovali onaj veliki trijumf iz Istanbula protiv prvaka Evrope Fenerbahčea, pa sada imaju skor 2-2 u elitnom takmičenju. Trenerski „pečat“ Saše Obradovića se naravno još ne vidi u igri Crvene zvezde, trebaće za to malo vremena, ali ono što