Zvezda nastavila da gazi u Evroligi, pao Real (foto, video)

Sportski žurnal pre 0 minuta
U 6. kolu Evrolige Crvena zvezda 23. oktobra dočekuje Baskoniju, a onda sledi četvrti evroligaški meč u nizu u "Beogradskoj areni", 28. oktobra stiže Asvel

CRVENA ZVEZDA – REAL 90:75 (20:25, 23:14, 24:14, 23:22) Beograd - Dvorana: Beogradska arena. Gledalaca: 20.293. Sudije: Mehdi Difalah, Jakub Zamojski, Saulius Racis. CRVENA ZVEZDA: Miler-Mekintajer 18, Miljenović, Nedeljković, Davidovac 4, Kalinić 10, Izundu6, Motiejunas 5, Nvora 18, Odželej 13, Radošić, Moneke 15, dos Santos 1. Trener: Saša Obradović. REAL: Lajls 11, Abalde 7, Kampaco 1, Okeke 16, Hezonja 15, Maledon 7, Dek 2, Garuba 2, Fernando 3, Tavares 2,
