Braga se zamalo obrukala pred crvenu zvezdu: Izbegli veliku sramotu!

Braga se zamalo obrukala pred crvenu zvezdu: Izbegli veliku sramotu!
Fudbaleri Brage umalo su se propisno obrukali u utakmici trećeg kola Kupa Portugala, pošto su se na gostovanju Bragansi, koja inače nastupa u četvrtoj ligi. Braga je na kraju slavila golom u samoj završnici - 0:1! Crvena zvezda će u četvrtak od 18.45 biti gost Bragi u meču trećeg kola Lige Evrope. Videćemo mogu li crveno-beli do sva tri boda u Portugaliji nakon poraza od Porta i remija u Beogradu protiv Seltika.
