Partizan slavi Miloševića, TSC skupo kažnjen za promašaje – Karabeljov golom krunisao akciju za udžbenike

Fudbaleri Partizana pobedili su TSC u Bačkoj Topoli rezultatom 0:1, u okviru 12. kola Superlige Srbije.

Pobednički gol postigao Janis Karabeljov u 42. minutu nakon sjajno uigrane akcije iz kornera. Asistenciju je upisao Milan Vukotić. Partizan je sada prvi na tabeli sa bodom više od Crvene zvezde, ali crno-beli imaju i dve utakmice više od večitog rivala. TSC je uprkos porazu, bar do daljnjeg, ostao na osmom mestu sa 14 bodova. U narednom kolu Partizan će igrati protiv Mladosti iz Lučana u Beogradu, dok će TSC gostovati Radničkom 1923. Jovan Milošević je imao prvi