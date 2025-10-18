Ferstapen startuje prvi na sprint trci u Ostinu

Vozač Red Bula Maks Ferstapen osvojio je pol poziciju za sprint trku koja će biti vožena u okviru Velike nagrade Sjedinjenih Država. Aktuelni šampion Formule 1 je do najbolje startne pozicije došao krugom od 1:32.143 minuta, sa 77 hiljaditinke prednosti u odnosu na Landa Norisa u Meklarenu.

Treću poziciju osvojio je drugi vozač Meklarena i ujedno vodeći u generalnom plasmanu Oskar Pjastri, koji je bio tri desetinke iza svog timskog kolege. Kao četvrti startovaće Niko Hilkenberg iz Kik Zaubera, koji je zaslužan za najveće iznenađenje kvalifikacija, a njega su sledili Džordž Rasel u Mercedesu i vozač Aston Martina Fernando Alonso. Sedmi je bio Karlos Sains junior, ispred Luisa Hamiltona u Ferariju, a iza njih, u petom redu, naći će se njihove timske