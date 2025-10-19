Hamad Međedović bez glavnog žreba u Beču

Srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo da izbori plasman u glavni žreb turnira u Beču.

Hamad je u poslednjem kolu kvalifikacija poražen od 84. tenisera sveta, Britanca Džejkoba Firnlija sa 2:0, po setovima 7:6 (13:11) i 6:3. Velika borba vođena je u prvom setu, i jedan i drugi su dobro servirali i osvajali gemove na svoj servis, a Međedović pri vođstvu 6:5 nije iskoristio dve set-lopte. Poražen je u maratonskom taj-brejku sa 13:11. U drugom setu je presudan bio šesti gem, kada je Firnli uspeo da napravi brejk, a Međedović do kraja nije bio ni blizu