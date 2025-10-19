„Nisam najbolje, hoću da se izvinim svima“: Novak Đoković je ipak posle predaje bio i optimističan na kraju

Srpski teniser Novak Đoković predao je meč Tejloru Fricu u borbi za treće mesto na turniru „Slem šest kraljeva“ u Rijadu posle izgubljenog prvog seta u taj-brejku. – Nisam najbolje, hoću da se izvinim svima.

Izvinite ljudi. Žao mi je što niste videli drugi set. Svaka čast Tejloru. Imali smo neke dobre poene, jedan od najdužih setova koji sam igrao sigurno – rekao je Đoković posle meča. Publika u Saudijskoj Arabiji je bila većinski uz srpskog tenisera, a nakon što je predao deo je i zviždao. – Bilo mi je sjajno ovde, sjajno ste me dočekali. Treći put u poslednje tri godine sam ovde. Ako se budem takmičio dogodine, nadam se da ću opet biti ovde. Ako me budete želeli.