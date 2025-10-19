Teška povreda Runea: Danac u suzama završio sezonu i ko zna koliko će pauzirati (VIDEO)

Danski teniser Holger Rune doživeo je tešku povredu tokom polufinalnog meča na turnitu u Stokholmu protiv Francuza Iga Ambera.

Rune je vodio 1:0 u setovima, ali je na 2:2 u drugom morao da preda meč. Odmah je jasno bilo da se radi težoj povredi i da je mladi Danac u bolovima. Čini se da je pokidao Ahilovu tetivu i da ga čeka duža pauza. Not the ending anybody wanted Humbert progresses to the final as Rune retires due to injury at 6-4 2-2 #BNPParibasNordicOpen pic.twitter.com/ptMV9ZkC4S — Tennis TV (@TennisTV) October 18, 2025 Seo je na stolicu, uhvatio se za glavu i zaplakao. Amber će se