Aljasimova osma titula u karijeri, još jedna ga deli od apsolutnog rekorda

Nova pre 2 sata  |  Autor: Strahinja Nikolić
Kanadski teniser Feliks Ože-Alijasim osvojio je titulu na turniru u Briselu, pošto je u finalu savladao češkog igrača Jiržija Lehečku sa 7:6 (2), 6:7 (6), 6:2.

Meč između Ože-Alijasima i Lehečke, 13. i 17. igrača sveta, trajao je dva sata i 34 minuta. U prva dva seta teniseri su čuvali servise, pa su oni odlučeni u taj-brejkovima. Kanađanin je u prvom lako slavio sa 7:2, dok je u drugom vodio sa 6:4 i imao dve meč lopte. Naredna četiri poena osvojio je Lehečka, koji je tako stigao do izjednačenja u setovima. U odlučujućem setu Ože-Alijasim je napravio dva brejka, u četvrtom i osmom gemu, iskoristivši
