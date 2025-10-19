Džajić: "Nema potrebe da žurimo sa izborom novog selektora, može se desiti da pogrešimo"

Predsednik Fudbaskog saveza Srbije (FSS) Dragan Džajić izjavio je da će odluka o novom selektoru za završetak kvalifikacija za Svetsko prvenstvo biti doneta u skorije vreme, kao i da će se sa velikom pažnom odlučiti o imenovanje prvog trenera za naredni ciklus. "Izbor selektora je prioriotet za ove dve utakmici (Engleska i Letonija) koje nam dolaze u novembru. Nećemo odugovlačiti sa odlukom. Utakmicu sa Andorom odradio je Zoran Mirković. Ne znači da ona neće biti u