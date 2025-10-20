Džavonte Smart je slobodan igrač: Bivši igrač Crvene zvezde sada ima čiste papire i čeka poziv...

Džavonte Smart je početkom nedelje potpisao kratkoročni ugovor sa Orlandom, ali nije bilo realno da ostane, pa je vrlo brzo stigao i razlaz.

Kolin Kastlton poslednji igrač u timu koji je dobio dvosmerni, čime su zatvorena vrata bivšem igraču Crvene zvezde, koji je dobio zahvalnicu od NBA ekipe sa Floride. Smart je sada bez NBA angažmana, tako da se očekuje da nastavi karijeru u G ligi, gde bi trebalo da nastupa za Osiola Medžik. Odmah pošto je dobio kratkoročni ugovor u Orlandu je bilo jasno da neće imati svoje mesto za narednu sezonu, tako da je ovo prilično očekivan epilog. Smart nije dobio niti jedan