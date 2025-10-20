Nestvaran rezultat mlade plivačice: Australijanka srušila svetski rekord!

Kurir pre 36 minuta
Nestvaran rezultat mlade plivačice: Australijanka srušila svetski rekord!

Australijanka je rezultat karijere ostvarila na mitingu Svetskog kupa u američkom Vestmontu, pošto je deonicu od 200 metara savladala za nestvarnih 1:49.77.

Tako je postala prva žena u istoriji koja je preplivala ovu deonicu za manje od 1:50 sekundi. Dosadašnji svetski rekord držala je Sjoban Hogi iz Hong Konga - 1:50.31. Moli O Kalahan je višestruka olimpijska i svetska prvankinja, a njena uža specijalnost su trke slobodnim stilom na 100 i 200 metara. Kurir sport
Otvori na kurir.rs

Plivanje »

Prelepa tajna mesta u Grčkoj Pravi su raj na zemlji - nema gužve, a od prirodnih lepota zastaje dah

Prelepa tajna mesta u Grčkoj Pravi su raj na zemlji - nema gužve, a od prirodnih lepota zastaje dah

Alo pre 8 sati
Kragujevački paratriatlonac Strahinja Trakić osvojio bronzu sa Lazarom Filipovićem na Svetskom prvenstvu u Australiji

Kragujevački paratriatlonac Strahinja Trakić osvojio bronzu sa Lazarom Filipovićem na Svetskom prvenstvu u Australiji

Glas Šumadije pre 1 dan
Srpski paratriatlonci osvojili bronzu na Svetskom prvenstvu

Srpski paratriatlonci osvojili bronzu na Svetskom prvenstvu

Ozon press pre 1 dan
Paratriatlonac iz Čačka Lazar Filipović treći na Svetskom prvenstvu u Australiji

Paratriatlonac iz Čačka Lazar Filipović treći na Svetskom prvenstvu u Australiji

Morava info pre 1 dan
Srpski paratriatlonci osvojili bronzu na Svetskom prvenstvu

Srpski paratriatlonci osvojili bronzu na Svetskom prvenstvu

Sport klub pre 1 dan
Šok! Četvorostruka olimpijska šampionka završila karijeru sa 25 godina! Njeni fanovi u neverici, ona ostavila emotivnu poruku…

Šok! Četvorostruka olimpijska šampionka završila karijeru sa 25 godina! Njeni fanovi u neverici, ona ostavila emotivnu poruku: "Osećam da je pravo vreme da..."

Kurir pre 3 dana
Kraj karijere u 25. Godini - Olimpijska šampionka odlučila: Pravo je vreme

Kraj karijere u 25. Godini - Olimpijska šampionka odlučila: Pravo je vreme

Dnevnik pre 3 dana
Plivanje »

Ključne reči

plivanje

Sport, najnovije vesti »

Nestvaran rezultat mlade plivačice: Australijanka srušila svetski rekord!

Nestvaran rezultat mlade plivačice: Australijanka srušila svetski rekord!

Kurir pre 36 minuta
Džavonte Smart je slobodan igrač: Bivši igrač Crvene zvezde sada ima čiste papire i čeka poziv...

Džavonte Smart je slobodan igrač: Bivši igrač Crvene zvezde sada ima čiste papire i čeka poziv...

Kurir pre 54 minuta
Srpski veslači ponovo oduševili naciju: Mačković i Pimenov osvojili zlatnu medalju na prestižnoj regati u Italiji!

Srpski veslači ponovo oduševili naciju: Mačković i Pimenov osvojili zlatnu medalju na prestižnoj regati u Italiji!

Kurir pre 54 minuta
Formula 1: Ferstapen pobedio u Ostinu

Formula 1: Ferstapen pobedio u Ostinu

Auto blog pre 3 sata
Mickoski: VMRO DPMNE u prvom krugu lokalnih izbora pobedio u više od 30 opština

Mickoski: VMRO DPMNE u prvom krugu lokalnih izbora pobedio u više od 30 opština

Danas pre 4 sati