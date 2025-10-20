Topić ostaje u Oklahomi

Oklahoma je iskoristila timsku opciju za treću godinu ugovora za Topića

Srpski košarkaški reprezentativac Nikola Topić ostaje član Oklahome, saopštio je američki klub. Topić (20) je izabran 2024. godine kao 12. pik u prvoj rundi NBA drafta od strane Oklahome. Oklahoma je iskoristila timsku opciju za treću godinu ugovora za Topića, objavio je izvršni potpredsednik i generalni menadžer Tandera Sem Presti. Američki mediji podsećaju da srpski košarkaš ulazi u drugu sezonu ruki ugovora po kojem su mu bile zagarantovane samo dve od četiri