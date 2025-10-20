(VIDEO) Problem za Partizan: Karlik Džons šepajući napustio teren

Plejmejker Partizana Karlik Džons povredio je zglob leve noge u finišu meča trećeg kola ABA lige protiv FMP.

Američki košarkaš sa pasošem Južnog Sudana je povredio nakon što je poentirao ispod koša i posle nekoliko trenutaka počeo je da šepa. Pokušao je Džons da nastavi utakmicu i pomogne saigračima u neizvesnoj završnici, međutim, morao je da se uputi ka klupi za rezervne igrače. Medicinski tim kluba iz Humske odmah je pružio pomoć jednom od najboljih igrača crno-belih, ali tek posle detaljnih pregleda će se znati o čemu se radi i da li će Amerikanac eventualno morati da