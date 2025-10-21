Željko Obradović o povredi Karlika Džonsa: Ne izgleda dobro, ali videćemo

Danas pre 1 sat  |  Sport Klub
Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je da ga brine povreda njegovog igrača Karlika Džonsa, koji je izvrnuo zglob u utakmici protiv FMP-a u ABA ligi. – Ide na preglede, ne izgleda uopšte dobro, ali videćemo.

Za (Džabarija) Parkera je moja odluka da se odmori, to ću raditi i ubuduće, igramo utakmicu za utakmicom, takav je raspored – rekao je Obradović na konferenciji za novinare posle utakmice. Košarkaši Partizana pobedili su posle produžetka FMP 109:103, u utakmici trećeg kola ABA lige u Beogradskoj areni. Trener crno-belih rekao je da je utakmica bila zanimljiva i da je protivnik došao sa jasnim ciljevima, a da je njegova ekipa u pojedinim trenucima igrala
