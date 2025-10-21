Kobni detalj - ovako se karlik Džons povredio: Trenutak koji Partizanu može srušiti sezonu! Šta je metatarzalna kost? (video+foto)

Kurir pre 43 minuta
Kobni detalj - ovako se karlik Džons povredio: Trenutak koji Partizanu može srušiti sezonu! Šta je metatarzalna kost…

Veliki maler zadesio je KK Partizan u ponedeljak veče u meču protiv FMP-a u ABA ligi.

Partizan je nakon drame pobedio "pantere", ali je u isto vreme ostao i bez prvog plejmejkera Karlika Džonsa. Prema informacijama, Džons je doživeo prelom pete metatarzalne kosti u stopalu i očekuje ga pauza od minimum tri meseca. Džons je u finišu četvrte deonice nakon dva na dva kombinacije sa Bongom - uspeo da posle finte šuta položi loptu u koš, ali je prilikom doskoka na levu nogu, očigledno, doživeo nezgodno prizemljenje. Tada je počeo da hramlje, a u jednom
