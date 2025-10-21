Senzacionalan povratak?! Partizan zbog povrede Karlika Džonsa vraća igrača koji je kidao živce Grobarima

U ozbiljnom problemu našao se Partizan nakon teške povrede prvog plejmejkera tima Karlika Džonsa.

Na utakmici protiv FMP Džons je doživeo prelom kosti u stopalu i čeka ga minimum tri meseca pauze, pa će crno-beli morati brzo da reaguju. Partizan se pred sam start sezone odrekao Frenka Nilikine, koji je prešao u redove Olimpijakosa, Šejk Milton ima problema sa povredom, pa će sav teret sada pasti na leđa Dvejna Vašingtona. Očekuje se da crno-beli naprave sličan potez kao i večiti rival Crvena zvezda, koja je zbog brojnih povreda bila prinuđena da vrati Jaga.