Senzacionalan povratak?! Partizan zbog povrede Karlika Džonsa vraća igrača koji je kidao živce Grobarima

Kurir pre 3 sata
Senzacionalan povratak?! Partizan zbog povrede Karlika Džonsa vraća igrača koji je kidao živce Grobarima

U ozbiljnom problemu našao se Partizan nakon teške povrede prvog plejmejkera tima Karlika Džonsa.

Na utakmici protiv FMP Džons je doživeo prelom kosti u stopalu i čeka ga minimum tri meseca pauze, pa će crno-beli morati brzo da reaguju. Partizan se pred sam start sezone odrekao Frenka Nilikine, koji je prešao u redove Olimpijakosa, Šejk Milton ima problema sa povredom, pa će sav teret sada pasti na leđa Dvejna Vašingtona. Očekuje se da crno-beli naprave sličan potez kao i večiti rival Crvena zvezda, koja je zbog brojnih povreda bila prinuđena da vrati Jaga.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Šok za Partizan, Džons polomio metatarzalnu kost

Šok za Partizan, Džons polomio metatarzalnu kost

Sportski žurnal pre 2 minuta
Partizan bez Karlika Džonsa možda i duže od tri meseca

Partizan bez Karlika Džonsa možda i duže od tri meseca

RTS pre 37 minuta
Šta će uraditi Partizan - Obeštećenje, NBA rizik ili povratak otipisanog?

Šta će uraditi Partizan - Obeštećenje, NBA rizik ili povratak otipisanog?

Sportske.net pre 1 sat
Partizan jedva ukrotio FMP

Partizan jedva ukrotio FMP

Politika pre 1 sat
Sledi duga pauza za Karlika Džonsa

Sledi duga pauza za Karlika Džonsa

Danas pre 3 sata
Burna reakcija Željka Obradovića! Trener Partizana se naljutio posle utakmice: Vratite se pet godina unazad...

Burna reakcija Željka Obradovića! Trener Partizana se naljutio posle utakmice: Vratite se pet godina unazad...

Kurir pre 2 sata
Partizan srušio FMP, ali Obradovića brine povreda Karlika Džonsa: „Ne izgleda dobro“

Partizan srušio FMP, ali Obradovića brine povreda Karlika Džonsa: „Ne izgleda dobro“

Nedeljnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaPartizanGrobariFMPVašingtonEvroligaOlimpijakoskk partizankarlik džons

Sport, najnovije vesti »

NBA kao na dlanu!

NBA kao na dlanu!

Sportske.net pre 6 minuta
Spomenar: Mirković i Đukić imali od koga da uče

Spomenar: Mirković i Đukić imali od koga da uče

Sportski žurnal pre 2 minuta
Milojević: Ako je moguće da se odluka preinači i naredni meč zaigramo pred damama i decom...

Milojević: Ako je moguće da se odluka preinači i naredni meč zaigramo pred damama i decom...

Sportski žurnal pre 2 minuta
Damjanović i Zarić napadaju Banjik

Damjanović i Zarić napadaju Banjik

Sportski žurnal pre 2 minuta
Stojiljković: Braga bolje igra protiv kvalitetnih protivnika, što ne ide u korist Zvezdi

Stojiljković: Braga bolje igra protiv kvalitetnih protivnika, što ne ide u korist Zvezdi

Sportski žurnal pre 2 minuta