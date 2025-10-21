Sjajne vesti za PSŽ: Usman Dembele se vraća u tim!

Fudbaler Pari Sen Žermena Usman Dembele vratio se u tim posle višenedeljne pauze zbog povrede butine i biće na raspolaganju za meč protiv Bajer Leverkuzena u Ligi šampiona, saznaje agencija AFP iz izvora bliskih klubu.

Dembele je povredu zadobio u septembru, tokom nastupa za reprezentaciju Francuske, a tokom reprezentativne pauze boravio je u specijalizovanoj klinici u Dohi (Katar), gde je sprovodio terapiju. Francuski fudbaler se prošle nedelje vratio treninzima sa ekipom, ali nije bio u sastavu za prvenstvenu utakmicu protiv Strazbura (3:3). Kurir sport / Beta