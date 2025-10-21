Pavle Ilić sudi meč između Sigme i Rakova

Sportski žurnal pre 1 sat
Pavle Ilić sudi meč između Sigme i Rakova

Pomoćne sudije biće takođe iz Srbije Nikola Đorović i Svetozar Živin, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Pavla Tomića. U VAR sobi biće Aleksandar Živković i Lazar Lukić

Sudija Pavle Ilić biće glavni arbitar na utakmici drugog kola Lige konferencije između Sigme i Rakova, saopštila je Evropska fudbalska unija. Pomoćne sudije biće takođe iz Srbije Nikola Đorović i Svetozar Živin, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Pavla Tomića. U VAR sobi biće Aleksandar Živković i Lazar Lukić. Utakmica između Sigme i Rakova biće odigrana u četvrtak od 21 čas u Olomoucu. Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.
