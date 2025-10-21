Šok za Partizan, Džons polomio metatarzalnu kost

Reprezentativca Južnog Sudana čeka duga pauza posle povrede na meču sa FMP-om

Mučio se Partizan protiv FMP-a u trećem kolu ABA lige (109:103 produžetak), ali sve bi bilo brzo zaboravljeno da nije bilo detalja iz četvrte četvrtine. Tada se Karlik Džons povredio prilikom doskoka, već u prvi mah dalo se naslutiti da nije dobro pošto su mu članovi stručnog štaba pomogli da išepa sa terena. Dvoranu je napustio na štakama, sa ortopedskom čizmom na nozi. Ustanovljeno je posle snimanja kod lekara da je u pitanju prelom pete metatarzalne kosti,