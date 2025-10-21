Šok za Partizan, Džons polomio metatarzalnu kost

Sportski žurnal pre 3 sata
Šok za Partizan, Džons polomio metatarzalnu kost

Reprezentativca Južnog Sudana čeka duga pauza posle povrede na meču sa FMP-om

Mučio se Partizan protiv FMP-a u trećem kolu ABA lige (109:103 produžetak), ali sve bi bilo brzo zaboravljeno da nije bilo detalja iz četvrte četvrtine. Tada se Karlik Džons povredio prilikom doskoka, već u prvi mah dalo se naslutiti da nije dobro pošto su mu članovi stručnog štaba pomogli da išepa sa terena. Dvoranu je napustio na štakama, sa ortopedskom čizmom na nozi. Ustanovljeno je posle snimanja kod lekara da je u pitanju prelom pete metatarzalne kosti,
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Partizan juri tri igrača - poznata situacija sa Lundbergom

Partizan juri tri igrača - poznata situacija sa Lundbergom

B92 pre 34 minuta
VIDEO Obradović samo što ne implodira: Pogledajte kako je reagovao zbog povrede Džonsa posle meča, kamera sve snimila

VIDEO Obradović samo što ne implodira: Pogledajte kako je reagovao zbog povrede Džonsa posle meča, kamera sve snimila

Nova pre 1 sat
Ife Lundberg i Partizan: Šta može da se učini

Ife Lundberg i Partizan: Šta može da se učini

Sport klub pre 2 sata
Partizan menja planove zbog Karlika Džounsa: Ovo su opcije da zamene "srce" Željkovog tima

Partizan menja planove zbog Karlika Džounsa: Ovo su opcije da zamene "srce" Željkovog tima

Mondo pre 2 sata
Partizan prelomio! Evo da li će Ife Lundberg obući crno-beli dres nakon povrede Karlika DŽonsa

Partizan prelomio! Evo da li će Ife Lundberg obući crno-beli dres nakon povrede Karlika DŽonsa

Večernje novosti pre 2 sata
Partizan bez Karlika Džonsa možda i duže od tri meseca

Partizan bez Karlika Džonsa možda i duže od tri meseca

RTS pre 3 sata
Šta će uraditi Partizan - Obeštećenje, NBA rizik ili povratak otipisanog?

Šta će uraditi Partizan - Obeštećenje, NBA rizik ili povratak otipisanog?

Sportske.net pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanFMPABA liga

Sport, najnovije vesti »

Oštećen mural Đokovića u centru Beograda: “PUMPAJ, PUMPAJ” prekriven crnilom (FOTO)

Oštećen mural Đokovića u centru Beograda: “PUMPAJ, PUMPAJ” prekriven crnilom (FOTO)

Luftika pre 11 minuta
Detaljno! Kako će Partizan da izgleda bez Karlika Džonsa? Dve stvari su ključne, a jedan problem - ogroman!

Detaljno! Kako će Partizan da izgleda bez Karlika Džonsa? Dve stvari su ključne, a jedan problem - ogroman!

Kurir pre 0 minuta
Budućnost stare dame: Vojvodina potpisala dva bisera iz svoje omladinske škole!

Budućnost stare dame: Vojvodina potpisala dva bisera iz svoje omladinske škole!

Hot sport pre 10 minuta
Bez pasoša, bez potpisa, bez odgovornosti: Albanska ministarka koju ne možete sresti

Bez pasoša, bez potpisa, bez odgovornosti: Albanska ministarka koju ne možete sresti

NIN pre 10 minuta
Makabi i Hapoel napuštaju Beograd

Makabi i Hapoel napuštaju Beograd

Sportski žurnal pre 5 minuta