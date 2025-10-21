Obradović nije bio optimista – sada je jasno i zašto: Partizan bez Karlika naredna tri meseca

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je posle pobede protiv FMP-a da mu povreda Karlika Džonsa ne deluje dobro, da bi se kasnije ispostavilo da je zaista reč o teškoj povredi koja zahteva dugu pauzu.

Košarkaši Partizana pobedili su posle produžetka FMP rezultatom 109:103 u trećem kolu grupe A ABA lige, ali im je posle pobede stigla i loša vest o povredi Karlika Džonsa. Karlik je povredio petu metatarzalnu kost stopala i neće se vraćati na teren do kraja godine, s obzirom na to da će morati da pauzira do tri meseca. Odmah je bilo jasno i Željku Obradoviću da je reč o ozbiljnoj povredi. Obradović je analizirao i sam meč. „Mislim da je bila zanimljiva