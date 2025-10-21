Max Verstappen i peta uzastopna

Da li misija postaje moguća?

Poslednji dan avgusta 2025. godine. Oscar Piastri prolazi ciljem staze u Zandvoortu i posle 72 kruga vožnje i vođstva sa pol-pozicije, stiže do sedme pobede u sezoni, ispred Maxa Verstappena. Aktuelni četvorostruki svetski šampion bio je drugi samo zato što je u 65. krugu otkazala pogonska jedinica u „mclarenu“ Landa Norrisa. Da se to nije desilo, Velika nagrada Holandije prošla bi u dominaciji vozača u narandžastim bolidima, jedinih kandidata za šampionsku titulu.