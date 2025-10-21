Max Verstappen i peta uzastopna

Velike priče pre 36 minuta  |  Piše Dejan Potkonjak
Max Verstappen i peta uzastopna

Da li misija postaje moguća?

Poslednji dan avgusta 2025. godine. Oscar Piastri prolazi ciljem staze u Zandvoortu i posle 72 kruga vožnje i vođstva sa pol-pozicije, stiže do sedme pobede u sezoni, ispred Maxa Verstappena. Aktuelni četvorostruki svetski šampion bio je drugi samo zato što je u 65. krugu otkazala pogonska jedinica u „mclarenu“ Landa Norrisa. Da se to nije desilo, Velika nagrada Holandije prošla bi u dominaciji vozača u narandžastim bolidima, jedinih kandidata za šampionsku titulu.
Otvori na velikeprice.com

Pročitajte još

Žestoka kazna za Red Bul! Zbog kršenja pravila moraće da plate 50.000 evra!

Žestoka kazna za Red Bul! Zbog kršenja pravila moraće da plate 50.000 evra!

Kurir pre 41 minuta
Red Bul novčano kažnjen nakon trke u Ostinu

Red Bul novčano kažnjen nakon trke u Ostinu

Sportske.net pre 6 sati
Strah, tenzije i F1 kakvu ne znate; "Je*em ti, sve sam upropastio - Novak Đoković je moja inspiracija"

Strah, tenzije i F1 kakvu ne znate; "Je*em ti, sve sam upropastio - Novak Đoković je moja inspiracija"

B92 pre 6 sati
Red Bul kažnjen: Vozač ometao Landa Norisa, a tim mora da plati ovu sumu

Red Bul kažnjen: Vozač ometao Landa Norisa, a tim mora da plati ovu sumu

Dnevnik pre 9 sati
Miško Ražnatović i lebron DžEJMS pripremaju spektakl: Nova liga biće udar na NBA i Evroligu

Miško Ražnatović i lebron DžEJMS pripremaju spektakl: Nova liga biće udar na NBA i Evroligu

Dnevnik pre 11 sati
Ražnatović: "To što planiramo bi bio udar na NBA i Evroligu"

Ražnatović: "To što planiramo bi bio udar na NBA i Evroligu"

B92 pre 11 sati
Miško Ražnatović i Lebron Džejms lansiraju novu senzacionalnu ligu!? "Udar na NBA i Evroligu ako..."

Miško Ražnatović i Lebron Džejms lansiraju novu senzacionalnu ligu!? "Udar na NBA i Evroligu ako..."

Telegraf pre 11 sati

Ključne reči

HolandijaFormula 1McLarenf1

Sport, najnovije vesti »

Max Verstappen i peta uzastopna

Max Verstappen i peta uzastopna

Velike priče pre 36 minuta
Vašington sprečio čudo

Vašington sprečio čudo

Sportski žurnal pre 16 minuta
Žestoka kazna za Red Bul! Zbog kršenja pravila moraće da plate 50.000 evra!

Žestoka kazna za Red Bul! Zbog kršenja pravila moraće da plate 50.000 evra!

Kurir pre 41 minuta
Sjajna vest za navijače aktuelnog šampiona Evrope! Najbolji igrač se konačno vratio u tim!

Sjajna vest za navijače aktuelnog šampiona Evrope! Najbolji igrač se konačno vratio u tim!

Kurir pre 1 sat
Odlični rezultati: Bokserska reprezentacija Srbije najuspešnija na Balkan openu na Palama

Odlični rezultati: Bokserska reprezentacija Srbije najuspešnija na Balkan openu na Palama

Kurir pre 1 sat