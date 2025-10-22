(VIDEO) Eliminisao Novaka i Danila, malo falilo do nove senzacije

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Filip Mijailović


Amerikanac Tejlor Fric pobedio je Valentana Vašroa, 26-godišnjaka koji se proslavio kao najgore rangirani osvajač nekog masters turnira, posle dva časa i skoro 40 minuta igre - 4:6, 7:6 (4), 7:5.

Kao što može da se zaključi na osnovu rezultata i dužine trajanja igre, igrač iz Monaka ozbiljno je namučio četvrtog igrača sveta i malo je falilo da trijumfuje u prvom kolu turnira serije ATP 500 u Bazelu. Fric je prvi došao do brejka, koji je Vašro odmah vratio, a potom izborio onaj za 6:4 i osvojeni prvi set. U narednom je 27-godišnjak iz Kalifornije opet bio prvi koji je došao do brejka, pa do vođstva 5:3, ali je Vašro uspeo da izjednači na 5:5. Tome su
