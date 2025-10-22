Nova sezona – stari Dončić /video/

Luka Dončić, slovenački košarkaški as, odigrao je izuzetno dobar meč na startu nove NBA sezone, ali su Los Anđeles Lejkersi uprkos tome poraženi od Golden Stejt Voriorsa rezultatom 119:109.

Imao je Luka Dončić često problema u Dalasu da kada postigne veliki broj poena na kraju izgubi zbog nedovoljne podrške saigrača, a sada mu se to desilo i u Lejkersima. U meču protiv Golden Stejta slovenački as postigao je 43 poena, a pored toga upisao je i 12 skokova i devet asistencija. Tek prvi meč u novoj sezoni, a Luki je falila svega jedna asistencija za tripl-dabl. Na parketu je proveo 41 minut, a šutirao je 17/27 iz igre, odnosno 17/15 za dva, 2/10 za tri