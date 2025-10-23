Valentan Vašero poražen u Bazelu posle senzacionalne titule na mastersu u Šangaju

Američki teniser Tejlor Fric plasirao se u osminu finala turnira u Bazelu, pošto je pobedio 39. igrača sveta Valentana Vašeroa iz Monaka posle tri seta, 4:6, 7:6, 7:5.

Četvrti teniser sveta pobedio je posle dva sata i 38 minuta. Vašero je napravio dva brejka u prvom setu, u odnosu na jedan brejk Frica i poveo je u meču. Teniseri su u drugom setu napravili po brejk i odigran je taj-brejk, koji je Fric dobio 7:4. Fric je u trećem setu poveo 4:2, a Vašro je uspeo da izjednači na 4:4. Oni su posle toga bili sigurni u gemovima na svoje servise sve do poslednjeg 12. kada je Fric napravio novi brejk i posle prve meč lopte plasirao se u