Valentan Vašero poražen u Bazelu posle senzacionalne titule na mastersu u Šangaju

Danas pre 3 sata  |  Beta/Danas online
Valentan Vašero poražen u Bazelu posle senzacionalne titule na mastersu u Šangaju

Američki teniser Tejlor Fric plasirao se u osminu finala turnira u Bazelu, pošto je pobedio 39. igrača sveta Valentana Vašeroa iz Monaka posle tri seta, 4:6, 7:6, 7:5.

Četvrti teniser sveta pobedio je posle dva sata i 38 minuta. Vašero je napravio dva brejka u prvom setu, u odnosu na jedan brejk Frica i poveo je u meču. Teniseri su u drugom setu napravili po brejk i odigran je taj-brejk, koji je Fric dobio 7:4. Fric je u trećem setu poveo 4:2, a Vašro je uspeo da izjednači na 4:4. Oni su posle toga bili sigurni u gemovima na svoje servise sve do poslednjeg 12. kada je Fric napravio novi brejk i posle prve meč lopte plasirao se u
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Siner kao u najboljim danima, završio posao u Beču za 58 minuta

Siner kao u najboljim danima, završio posao u Beču za 58 minuta

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Šangaj

Sport, najnovije vesti »

"Večiti" u Četvrtfinalu Kupa Srbije

"Večiti" u Četvrtfinalu Kupa Srbije

Sportske.net pre 39 minuta
Svetska bronza za Srbina: Veliki uspeh Ivana Pavlova

Svetska bronza za Srbina: Veliki uspeh Ivana Pavlova

Kurir pre 3 minuta
MOK preporučuje da se u Indoneziji ne organizuju međunarodna takmičenja

MOK preporučuje da se u Indoneziji ne organizuju međunarodna takmičenja

Politika pre 39 minuta
Vlahovićev uzaludan sprint u stilu Bolta: Juventus poražen od Reala, “petarda” Liverpula u Nemačkoj

Vlahovićev uzaludan sprint u stilu Bolta: Juventus poražen od Reala, “petarda” Liverpula u Nemačkoj

Danas pre 1 sat
Milojević pred duel sa Bragom: Voleo bih da pružimo partiju kao protiv Porta

Milojević pred duel sa Bragom: Voleo bih da pružimo partiju kao protiv Porta

Danas pre 2 sata