Nastavlja se superliga Srbije Partizan sutra čeka Mladost, Voša u Kruševcu, Zvezda u nedelju gostuje Radničkom (n)

BEOGRAD: U naredna tri dana biće odigrano 13. kolo Superlige Srbije, fudbaleri Partizana će sutra dočekati Mladost iz Lučana, dok će Crvena zvezda u nedelju u Nišu gostovati Radničkom.

Prvi meč 13. kola SLS na programu je sutra od 16 časova u Kruševcu, a sastaće se Napredak i Vojvodina. Fudbaleri Partizana će sutra na stadionu u Humskoj bez prisustva navijača od 17.30 sati igrati sa ekipom Mladosti, dok će Novi Pazar u isto vreme dočekati Javor. Fudbaleri Radničkog 1923 će u subotu od 15 časova u Kragujevcu dočekati TSC, dok će IMT u isto vreme u Loznici igrati sa OFK Beogradom. Dva časa kasnije u Surdulici će se sastati Radnik i Spartak.