Nastavlja se superliga Srbije Partizan sutra čeka Mladost, Voša u Kruševcu, Zvezda u nedelju gostuje Radničkom (n)

Dnevnik pre 44 minuta
BEOGRAD: U naredna tri dana biće odigrano 13. kolo Superlige Srbije, fudbaleri Partizana će sutra dočekati Mladost iz Lučana, dok će Crvena zvezda u nedelju u Nišu gostovati Radničkom.

Prvi meč 13. kola SLS na programu je sutra od 16 časova u Kruševcu, a sastaće se Napredak i Vojvodina. Fudbaleri Partizana će sutra na stadionu u Humskoj bez prisustva navijača od 17.30 sati igrati sa ekipom Mladosti, dok će Novi Pazar u isto vreme dočekati Javor. Fudbaleri Radničkog 1923 će u subotu od 15 časova u Kragujevcu dočekati TSC, dok će IMT u isto vreme u Loznici igrati sa OFK Beogradom. Dva časa kasnije u Surdulici će se sastati Radnik i Spartak.
Zvezda u zaletu - Baskonija ne može da traži "spas" u Beogradu VIDEO

B92 pre 24 minuta
Kostov za Telegraf: "Protiv Brage moramo još bolje nego u Portu, realno je da Zvezda igra na proleće u Evropi"

Telegraf pre 19 minuta
Pitali smo ChatGPT da predvidi ishod meča Zvezda - Baskonija: Obradovićev niz se nastavlja!

Telegraf pre 14 minuta
Rukomet Arkus liga: Vranjanci gosti nikad slabijoj Zvezdi

Jug press pre 1 sat
Baskonija – Zvezdina savršena opomena

Sportske.net pre 1 sat
Nastavlja se Super liga, Crvena zvezda gostuje Radničkom, Partizan dočekuje Mladost

Radio sto plus pre 58 minuta
Braga voli srpske fudbalere: Trojica zvezdaša u „kamenolomu“

Sport klub pre 38 minuta
KMF Pirot nastavio pobedničku seriju! Treća pobeda "tri iz tri"!

Plus online pre 14 minuta
Magla prekrila crno-bele vidike, a Partizanovu decu ogrejalo sunce

Sportske.net pre 19 minuta
Tačno u podne zvanična promocija Mladena Žižovića novog šefa stručnog štaba FK Radnički 1923

Danas pre 4 minuta
Evroliga: Crvena zvezda večeras dočekuje Baskoniju u šestom kolu

Dnevnik pre 8 minuta
Amerikanac DžERED Batler novo pojačanje Crvene zvezde: Iz najbolje NBA sezone u dresu Siksersa stiže u Beograd

Dnevnik pre 14 minuta