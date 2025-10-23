Ne pamte ga po dobrom: Poznato ko sudi Partizanu u Evroligi!
Hot sport pre 1 sat
Loše se pokazao prošle sezone! Košarkaši Partizana u petak od 20.30 sati dočekuju Pariz u okviru šestog kola Evrolige, a mesto susreta je Beogradska arena.
Meč će suditi lice dobro poznato Grobarima. Crno-beli trenutno imaju tri pobede i dva poraza, isti učinak beleži i ekipa iz francuskog glavnog grada, što dodatno naglašava važnost ovog meča za tim Željka Obradovića. Poseban izazov predstavlja činjenica da će lider tima, Karlik Džons, odsustvovati zbog povrede i neće moći da pomogne svom timu u ovom okršaju. Evroliga je već odredila sudijsku postavu za ovaj susret, a za glavnog arbitra imenovan je Španac Miguel