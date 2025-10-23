Ne pamte ga po dobrom: Poznato ko sudi Partizanu u Evroligi!

Hot sport pre 1 sat
Ne pamte ga po dobrom: Poznato ko sudi Partizanu u Evroligi!

Loše se pokazao prošle sezone! Košarkaši Partizana u petak od 20.30 sati dočekuju Pariz u okviru šestog kola Evrolige, a mesto susreta je Beogradska arena.

Meč će suditi lice dobro poznato Grobarima. Crno-beli trenutno imaju tri pobede i dva poraza, isti učinak beleži i ekipa iz francuskog glavnog grada, što dodatno naglašava važnost ovog meča za tim Željka Obradovića. Poseban izazov predstavlja činjenica da će lider tima, Karlik Džons, odsustvovati zbog povrede i neće moći da pomogne svom timu u ovom okršaju. Evroliga je već odredila sudijsku postavu za ovaj susret, a za glavnog arbitra imenovan je Španac Miguel
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Nastavlja se SLS: Zvezda u Nišu, Partizan bez Grobara gosti Lučance

Nastavlja se SLS: Zvezda u Nišu, Partizan bez Grobara gosti Lučance

Sportski žurnal pre 50 minuta
Tri dileme vladana Milojevića za Bragu: Jedna je Rade Krunić, a druge dve su potpuno iznenađenje

Tri dileme vladana Milojevića za Bragu: Jedna je Rade Krunić, a druge dve su potpuno iznenađenje

Kurir pre 36 minuta
Ko sudi Zvezdi? Svađao se sa Kalinićem, "režirao" haos sa Barselonom

Ko sudi Zvezdi? Svađao se sa Kalinićem, "režirao" haos sa Barselonom

B92 pre 36 minuta
Poraz nije opcija

Poraz nije opcija

Politika pre 55 minuta
Zvezda definitivno bez kataija: Srpski šampion juri prvu pobedu u Ligi Evrope protiv nezgodnog protivnika!

Zvezda definitivno bez kataija: Srpski šampion juri prvu pobedu u Ligi Evrope protiv nezgodnog protivnika!

Hot sport pre 1 sat
Liga Evrope: Crvena zvezda večeras gostuje Bragi u trećem kolu

Liga Evrope: Crvena zvezda večeras gostuje Bragi u trećem kolu

Dnevnik pre 1 sat
(VIDEO) Mario, zašto nisi dodao?

(VIDEO) Mario, zašto nisi dodao?

Sport klub pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanGrobariŽeljko ObradovićBeogradska ArenaEvroligaPariz

Sport, najnovije vesti »

Žižović predstavljen u Radničkom: "Feđa mi je bio izvor informacija, šok terapija nema smisla na kratke staze"

Žižović predstavljen u Radničkom: "Feđa mi je bio izvor informacija, šok terapija nema smisla na kratke staze"

Sportske.net pre 11 minuta
Zvezda i Batler "zaludeli" Evropu - Španci očekuju barem plej-of, a posle toga...

Zvezda i Batler "zaludeli" Evropu - Španci očekuju barem plej-of, a posle toga...

Sportske.net pre 20 minuta
Sedmoro vranjskih karatista otputovali u Poljsku na Svetsko prvenstvo

Sedmoro vranjskih karatista otputovali u Poljsku na Svetsko prvenstvo

Vranje news pre 55 minuta
Batler novo pojačanje Crvene zvezde

Batler novo pojačanje Crvene zvezde

Sportski žurnal pre 50 minuta
Rašović: Kvalitetniji smo od ekipe Šapca, ali to moramo da pokažemo u bazenu

Rašović: Kvalitetniji smo od ekipe Šapca, ali to moramo da pokažemo u bazenu

RTS pre 40 minuta