Baskonija sledeći rival Zvezdi u Beogradu

Košarkaši Crvene zvezde od 21. čas u "Beogradskoj areni" dočekuju baskoniju u utakmici 6. kola Evrolige. Tok meča iz časa u čas i najzanimljivije detalje možete pratiti na našem portalu. Trener Crvene zvezde izjavio je da njegova ekipa mora da bude fokusirana protiv Baskonije.

Utakmica u kojoj je Makabi iz Tel Aviva pobedio Real Madrid 92:91 otvorila je šesto evroligaško kolo. Posle lošeg starta i tri vezana poraza u svim takmičenjima, Zvezda je uspela da upiše tri bitna trijumfa u Evroligi u kojoj je sada na skoru 3:2, a probila je led i u regionalnom takmičenju savladavši Iliriju 101:87. Crveno-beli imaju nesvakidašnju situaciju da će naredna četiri meča igrati u Beogradu - tri pred domaćim navijačima i jedan protiv Makabija u hali