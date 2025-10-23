Baskonija sledeći rival Zvezdi u Beogradu

RTS pre 1 sat
Baskonija sledeći rival Zvezdi u Beogradu

Košarkaši Crvene zvezde od 21. čas u "Beogradskoj areni" dočekuju baskoniju u utakmici 6. kola Evrolige. Tok meča iz časa u čas i najzanimljivije detalje možete pratiti na našem portalu. Trener Crvene zvezde izjavio je da njegova ekipa mora da bude fokusirana protiv Baskonije.

Utakmica u kojoj je Makabi iz Tel Aviva pobedio Real Madrid 92:91 otvorila je šesto evroligaško kolo. Posle lošeg starta i tri vezana poraza u svim takmičenjima, Zvezda je uspela da upiše tri bitna trijumfa u Evroligi u kojoj je sada na skoru 3:2, a probila je led i u regionalnom takmičenju savladavši Iliriju 101:87. Crveno-beli imaju nesvakidašnju situaciju da će naredna četiri meča igrati u Beogradu - tri pred domaćim navijačima i jedan protiv Makabija u hali
Zvezda u Bragi traži prvu pobedu u Ligi Evrope (RTS 1, 18.45)

RTS pre 1 sat

Zvezda u Bragi traži prvu pobedu u Ligi Evrope (RTS 1, 18.45)

RTS pre 1 sat
Zvezda u "Kamenolomu" traži prvu evropsku pobedu

Nova pre 56 minuta

Zvezda u “Kamenolomu” traži prvu evropsku pobedu

Nova pre 56 minuta
Crveno-beli na teškom evropskom gostovanju: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Braga - Zvezda

Kurir pre 2 sata

Crveno-beli na teškom evropskom gostovanju: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Braga - Zvezda

Kurir pre 2 sata
Zvezda ima ulogu autsajdera! Kladionice objavile kvote za meč crveno-belih i Brage: Portugalci su favoriti, ali...

Kurir pre 2 sata

Zvezda ima ulogu autsajdera! Kladionice objavile kvote za meč crveno-belih i Brage: Portugalci su favoriti, ali...

Kurir pre 2 sata
Crveno-beli su apsolutni favoriti! Kladionice su jasne: Zvezda je veoma blizu pobede protiv Baskonije!

Kurir pre 2 sata

Crveno-beli su apsolutni favoriti! Kladionice su jasne: Zvezda je veoma blizu pobede protiv Baskonije!

Kurir pre 2 sata
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos utakmice Braga - Crvena zvezda u 3. kolu Lige Evrope

Telegraf pre 1 sat

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos utakmice Braga - Crvena zvezda u 3. kolu Lige Evrope

Telegraf pre 1 sat
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Zvezda - Baskonija u 6. kolu Evrolige

Telegraf pre 2 sata

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Zvezda - Baskonija u 6. kolu Evrolige

Telegraf pre 2 sata
KošarkaCrvena ZvezdaReal MadridBeogradska ArenaMadridEvroligaMakabi

Mladen Žižović novi šef stručnog štaba FK Radnički 1923

InfoKG pre 21 minuta

Mladen Žižović novi šef stručnog štaba FK Radnički 1923

InfoKG pre 21 minuta
Iz prve ruke - Račić: Zvezda ne sme da uđe u jurnjavu sa Bragom

Sportski žurnal pre 11 minuta

Iz prve ruke - Račić: Zvezda ne sme da uđe u jurnjavu sa Bragom

Sportski žurnal pre 11 minuta
Vembanjama dokazao da je vanzemaljac - zakucao iza leđa, a stopala na parketu

RTS pre 11 minuta

Vembanjama dokazao da je vanzemaljac - zakucao iza leđa, a stopala na parketu

RTS pre 11 minuta
Kragujevčanin Vukašin Pavlović šampion Srbije u klasi 2 – dominantna sezona na brdskim stazama

iKragujevac pre 11 minuta

Kragujevčanin Vukašin Pavlović šampion Srbije u klasi 2 – dominantna sezona na brdskim stazama

iKragujevac pre 11 minuta
Šta radi ovaj dečko, pa to nije humano! Nestvarna partija čudesnog Vembanjame - 40 poena bez izgubljene lopte! Ovako nešto se retko viđa! (video)

Kurir pre 1 minut

Šta radi ovaj dečko, pa to nije humano! Nestvarna partija čudesnog Vembanjame - 40 poena bez izgubljene lopte! Ovako nešto se retko viđa! (video)

Kurir pre 1 minut