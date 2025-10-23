Potop: Braga rutinski protiv očajne Zvezde (VIDEO)

Situacija za Crvenu zvezdu u Ligi Evrope postaje sve teža, posle očajne igre u Bragi, poraza (0:2) i svega jednog boda posle tri kola! Potpuno zasluženo Braga je došla do pobede, diktirala ritam od starta i povela u 22. minutu, a ni u drugom delu Zvezda se nije popravila i sve je rešeno pre finiša.

Potvrdilo se ono što se i znalo, odbrana Zvezde je loša. Glavni problem Milojevićevog tima u Bragi bio je da je igra u napadu i manevru bila još slabija – katastrofalna! Braga je povela matom u tri poteza. Učena je otvorio rupu, Tiknizjan nije stigao da je zatvori, a onda je i Mateus bespotrebno krenuo i mreža je ostala prazna, pa posle lepog dodavanja Orte Navaru nije bilo teško da pogodi mrežu. Agonija se nastavila povredom Arnautovića i nemogućnošću vođe napada