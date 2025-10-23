Tijago Spliter privremeni trener Portlanda nakon hapšenja Čonsija Bilapsa

Sportski žurnal pre 18 minuta
FBI je danas u Oregonu uhapsio Bilapsa zbog sumnje da je učestvovao u ilegalnim kockarskim aktivnostima

Brazilski stručnjak Tijago Spliter biće privremeni trener Portlanda nakon što je dosadašnji trener Trejlblejzersa Čonsi Bilaps uhapšen zbog sumnje da je učestvovao u ilegalnim kockarskim aktivnostima. Spliter je ove sezone postao pomoćni trener Portlanda, prošle godine je vodio Pariz do trofeja u prvenstvu i Kupu Francuske. Portland je jutros poražen od Minesote 114:118 u prvom meču ovosezonske NBA lige. FBI je danas u Oregonu uhapsio Bilapsa zbog sumnje da je
