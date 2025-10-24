Bivši trener Pariza menja uhapšenog Bilapsa

Danas pre 3 sata  |  M. L.
Bivši trener Pariza menja uhapšenog Bilapsa
Trener Portland Trejl Blejzersa Čonsi Bilaps i košarkaš Majamija Teri Rozir su uhapšeni zbog sumnje na učešće u ilegalnim aktivnostima vezanim za sportsko klađenje Zbog toga je NBA je suspendovala Bilapsa i Rozira, saopšteno je u četvrtak. https://www.danas.rs/tag/consi-bilaps/ Tako je Portland ostao bez trenera dok se istraga ne završi, a ekipu će kao vršilac dužnost u odsustvu Bilapsa predvoditi – Tijago Spliter. Brazilac je prošle sezone sa velikim uspehom
Košarka u raljama kriminala: FBI uhapsio NBA zvezde zbog ilegalnog klađenja

Danas pre 5 sati
