Počinje 13. kolo Superlige - Partizan bez navijača dočekuje Mladost, Zvezda u Nišu

Današnjim utakmicama počinje 13. kolo Superlige Srbije. Fudbaleri Partizana će večeras dočekati Mladost iz Lučana, dok će Crvena zvezda u nedelju u Nišu gostovati Radničkom.

Prvi meč 13. kola Superlige Srbije na programu je danas od 16.00 časova u Kruševcu, a sastaće se Napredak i novosadska Vojvodina. Fudbaleri Partizana će na Stadionu u Humskoj, bez prisustva navijača, od 17.30 igrati sa ekipom Mladosti iz Lučana, predvođene sa klupe Nenadom Lalatovićem. U isto vreme će Novi Pazar dočekati Javor iz Ivanjice. Fudbaleri Radničkog 1923 će u subotu od 15.00 časova u Kragujevcu ugostiti TSC iz Bačke Topole, dok će IMT u isto vreme u