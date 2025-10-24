(VIDEO) Pogledajte šta zna centar koji dolazi u Partizan

(VIDEO) Pogledajte šta zna centar koji dolazi u Partizan

Bruno Fernando će uskoro obući Partizanov dres i u Humskoj veruju da je upravo on najbolje rešenje za upražnjenu centarsku poziciju.

Snažni reprezentativac Angole visok 208 santimtara je ove sezone odigrao pet mečeva za Real Madrid (nijednom starter) u Evroligi i prosečno je beležio 4.4 poena (66.7 odsto za dva), 3.4 skoka, 0.8 asistencija, 0.2 ukradene i 1.2 izgubljenih lopti. Partizan večeras u 20:30 časova dočekuje Pariz u šestom kolu Evrolige. Crno-beli i ekipa iz Francuske imaju po tri pobede i dva poraza. U videu na početku teksta pogledajte najbolje poteze 27-godišnjeg košarkaša u sezoni
