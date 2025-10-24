Kako bez Karlika protiv najboljeg strelca Evrolige?

Vest da će Partizan morati naredna tri meseca bez plejmejkera i jednog od svojih najboljih igrača Karlika Džonsa, koji je povredio stopalo protiv FMP-a, šokirala je navijače crno-belih, a trenera Željka Obradovića stavila u veoma tešku situaciju uoči teških izazova koji očekuju njegov tim u narednom periodu.

Problem je još veći ako se ima u vidu da se od povrede oporavlja i letošnje pojačanje iz Lejkersa Šejk Milton, pa je Partizan već u uvodnom delu sezone značajno hendikepiran na bekovskim pozicijama. Roster crno-belih ionako nije bio potpuno kompletiran, nedeljama unazad očekivao se dolazak novog centra, a sada su čelni ljudi kluba morali da pažnju usmere i na traženje alternative za Karlika Džonsa, dok se povratak Šejka Miltona na teren očekuje relativno brzo.