Kako bez Karlika protiv najboljeg strelca Evrolige?

Sportske.net pre 26 minuta  |  Sportske.net
Vest da će Partizan morati naredna tri meseca bez plejmejkera i jednog od svojih najboljih igrača Karlika Džonsa, koji je povredio stopalo protiv FMP-a, šokirala je navijače crno-belih, a trenera Željka Obradovića stavila u veoma tešku situaciju uoči teških izazova koji očekuju njegov tim u narednom periodu.

Problem je još veći ako se ima u vidu da se od povrede oporavlja i letošnje pojačanje iz Lejkersa Šejk Milton, pa je Partizan već u uvodnom delu sezone značajno hendikepiran na bekovskim pozicijama. Roster crno-belih ionako nije bio potpuno kompletiran, nedeljama unazad očekivao se dolazak novog centra, a sada su čelni ljudi kluba morali da pažnju usmere i na traženje alternative za Karlika Džonsa, dok se povratak Šejka Miltona na teren očekuje relativno brzo.
RTV pre 16 minuta
Kurir pre 2 sata
Kurir pre 2 sata
RTS pre 2 sata
Telegraf pre 2 sata
Telegraf pre 2 sata
Kurir pre 3 sata
Danas pre 17 minuta
RTS pre 11 minuta
RTV pre 11 minuta
Sportske.net pre 26 minuta
RTV pre 16 minuta